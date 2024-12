Anteprima24.it - VIDEO/ Ospedale di Sant’Agata, donna si incatena e chiede interventi urgenti

Tempo di lettura: < 1 minutoCittadini in balia di una situazione sempre più insostenibile ade’ Goti dove, stamani, unasi èta al piano superiore del Duomo in segno di protesta contro la situazione critica dell’Sant’Alfonso Maria de Liguori e le problematiche del Pronto Soccorso.Il nosocomio saticulano infatti continua a registrare una riduzione dei servizi disponibili a causa della carenza di personale. Situazione che ha portato, secondo quanto riferito, all’assenza di pazienti, alimentando sempre più la preoccupazione dei cittadini.L’attivista, profondamente allarmata per le sorti della struttura sanitaria,risposte chiare alle istituzioni regionali, con un appello particolare al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla promessa di istituire un polo oncologico.