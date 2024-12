Lopinionista.it - “Una famiglia normale”, il nuovo romanzo di Anna Maria Lella tratto da un fatto di cronaca nera realmente accaduto

Correva l’anno 2001: l’Italia fu scossa da un atrocedi sangue di cui erano responsabili due adolescenti; “Una” diè unispirato a questo episodio di, narrato attraverso gli occhi della mandante ed esecutrice, insieme al suo fidanzato, del duplice omicidio ai danni di sua madre e del suo fratellino di undici anni. L’autrice cambia il nome delle persone e dei luoghi, conservando però le iniziali originali, e ambienta la vicenda un anno dopo; in una lucida e in apparenza distaccata prima persona, Elisa, ormai trentasettenne e libera dopo aver scontato la sua pena, ci racconta dell’Elisa sedicenne poco prima che decidesse di distruggere la suae, di conseguenza, la sua vita.Elisa è ferma, razionale e meticolosa: lei vuole rievocare ogni sentimento provato, ogni sfumatura di ciò che è; la donna desidera che si conoscano le sue motivazioni ma non per far pena o per ottenere un perdono che neanche lei ha ancora dato a sé stessa, ma per far rivivere quei momenti in modo che possano essere reali, che possano essere portati alla luce del sole.