Lanazione.it - Tassa di soggiorno, sì alla modifica. Versamento mensile al Comune

Le strutture ricettive dovranno versare mensilmente, e non più trimestralmente, i proventi delladial. Il Consiglio comunale ha votato a maggioranza ladel regolamento. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a febbraio ma a quanto pare non piacciono agli operatori del settore turistico, che in alcuni mesi potrebbero dover avviare comunque un’operazione di pagamento per cifre inconsistenti. Anche quest’anno inoltre ci sarà chi, come avviene ormai dal 2020, chiuderà i battenti da dopo la Befana fino a marzo, perché, soprattutto per le strutture alberghiere più grandi, la stagionalità dopo la pandemia è sempre più spiccata. Già da oltre un anno comunque per gli operatori ilha messo a disposizione un software gratuito per la gestione online dell’imposta con l’obiettivo di migliorare e snellire le procedure.