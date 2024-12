Sostenibilità dagli scarti del tonno molecole per un bioadesivo di origine animale

Leggi su Ildenaro.it

Nobilitare gli. Suona un po’ come un ossimoro questa affermazione ma, in realtà, è una delle direttrici della trasformazione, non più rimandabile, dei sistemi alimentari globali, per garantireambientale e accessibilità al cibo. L’industria delle conserve ittiche, insieme a università e istituti di ricerca, si sta muovendo proprio in questa direzione: valorizzare ciò che fino a oggi è stato considerato poco più di un rifiuto. “Neglidelc’è una miniera d’oro” afferma Alberto Dolci, global strategic health & science program manager di Bolton Food. Perchè quegli, oggi destinati per lo più alla mangimistica, presto potranno essere utili per produrre colle stick o per la cosmesi. Ma è in corso anche uno studio strategico per aumentare la quantità di prodotto edibile attraverso composti naturali che ritardano la decomposizione del pescato.