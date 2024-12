Scherma il fioretto e la sciabola femminile in gara | Busan e Orleans le tappe della Coppa del Mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

– Sono 10 le fiorettiste azzurre del CT Stefano Cerioni che hanno staccato il pass per il tabellone principaleprova dideldi, in Corea.Erano già ammesse per diritto di ranking alla fase clou, che prenderà il via all’1 orario italianonotte tra oggi e domani, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini. A loro si sono aggiunte subito, grazie ad un’ottima fase a gironi, Anna Cristino, Elena Tangherlini ed Erica Cipressa. Grazie al tabellone preliminare hanno staccato un “pass” per la giornata del tabellone principale anche Martina Sinigalia, Aurora Grandis, Irene Bertini e Matilde Molinari. Si è fermata nell’ultimo match la corsa di Camilla Mancini. Out nel precedente turno preliminare Francesca Palumbo.Questa notte, a partire dall’1 di notte, inizierà la corsa al podio individuale.