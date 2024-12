Agi.it - San Nicola vola su BBC e CNN: la magia della Puglia raccontata al mondo

AGI - Dallo schiocco di dita per accendere le luciBasilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, a Manfredonia, al museo “MarTa” di Taranto; dal mare cristallino del Salento alle vie eleganti di Bari, passando per i sapori autenticicucina pugliese e una partita a pallone con i bambini tra i vicoli di Bari vecchia. È questo lo scenario che accoglie l'anziano signore dalla barba folta, protagonista del nuovo spot internazionale Santa Claus is in the house, trasmesso su CNN e BBC, dove il regista Antonio Palumbo reinterpreta la figura universale di San, in un viaggio immaginario tra tradizione e modernità. Il video, promosso dalla Regionee dall'Agenziapromozione, è molto più di uno spot: è un omaggio alla terra che ha accolto il Santo taumaturgo e lo ha reso il simbolopace e dell'accoglienza.