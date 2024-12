Thesocialpost.it - Romea, doppio incidente sulla statale: chi era Alice Santi, morta a 33 anni

Lungo la, nel comune di Mira, all’altezza di Gambarare, si sono verificati due incidenti intorno alle 19, uno per ciascuna direzione di marcia. Gli eventi hanno coinvolto diversi veicoli e purtroppo si registra una vittima, probabilmente una donna, che viaggiava a bordo di un’auto finita fuori dalla carreggiata.Leggi anche: Precipita da una finestra a Roma, morto bambino di 11di Camponogara ha perso la vita nell’di giovedì 5 dicembre all’altezza di Mira. Suonava il pianoforte e il flauto traverso, aveva frequentato il conservatorio di Adria e aveva inciso un album, per cui era molto conosciuta, specialmente nelle sue zone.L’è avvenuto nei pressi dell’Hotel Poppi e del supermercato Iperlando, lungo un tratto rettilineo della strada. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato in ospedale altre tre persone rimaste ferite.