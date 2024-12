Lanazione.it - Rissa fuori dal Porta Elisa. Ferito un poliziotto. Sette Daspo per gli ultras

Un periodo decisamente movimentato per quanto riguarda i tifosi della Lucchese, sopratutto per i commenti tenutidagli stadi. Se la trasferta di Pesaro ha visto i supporter rossoneri vittima di un agguato deglidella Vis, per motivi di rivalità e precedenti attriti, per i fatti dello scorso 27 ottobre sono stati assoluti protagonisti. L’accaduto si riferisce a unadopo Lucchese–Pescara, dopo che un gruppo di tifosi organizzati della Pantera hanno preso d’assalto degli abruzzesi. Il Questore di Lucca ha emesso 7 misure dinei confronti di altrettanti tifosidella Lucchese. I soggetti interessati sono accusati di aver partecipato ad unaprima dell’inizio dell’incontro di calcio Lucchese - Pescara del 27 ottobre scorso. Laè avvenuta all’esterno diSan Jacopo tra un gruppo di supporters che si stava dirigendo allo stadio e un gruppo di stranieri non appartenenti a tifoserie organizzate.