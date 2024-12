Iodonna.it - Quando il presidente sudcoreano ha dichiarato la legge marziale, la portavoce del Partito Democratico, non ha esitato e ha scelto di agire, mettendo a rischio la sua sicurezza personale per difendere la libertà e i diritti dei cittadini. La sua azione, immortalata nelle immagini, ha fatto il giro del mondo

Leggi su Iodonna.it

Nel cuore della terribile notte del 3 dicembre,ildella Corea del Sud halaschierando l’esercito, con scene che molti pensavano appartenessero al passato del paese, una donna, ha catturato l’attenzione di tutti, affrontando i soldati inviati per impedire ai legislatori di entrare nell’Assemblea Nazionale. Il suo nome è Ahn Gwi-ryeong e il video in cui lotta con un militareafferrandone il fucile, haildel. X Leggi anche › Corea del Sud, la First Lady Kim Keon-hee “sparita” come Kate Middleton Ahn Gwi-ryeong e la lotta per la democrazia sudcoreanaAhn Gwi-ryeong è ladele mai più avrebbe immaginato di doversi confrontare con soldati armati nei corridoi dell’Assemblea Nazionale, l’edificio che rappresenta il cuore pulsante della democrazia sudcoreana.