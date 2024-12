.com - PFM canta De André, nuove date nei teatri, i biglietti

A grande richiesta la PFM Premiata Forneria Marconi è tornata in tour neicon PFMDeDopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour estivo, a grande richiesta PFM Premiata Forneria Marconi è tornata in tour neicon PFMDe, la serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grandeutore genovese. In questo tour invernale la formazione sul palco ha visto un cambio di guardia alla chitarra: dopo nove anni Marco Sfogli lascia il posto a Giacomo Castellano.«Ho sempre portato nel cuore la musica della PFM. Sono cresciuto con la loro musica – racconta Giacomo Castellano – Entrare a farne parte rappresenta motivo di orgoglio e felicità. Sarà un onore sostituire il mio grande collega Marco Sfogli. Il suo impeccabile lavoro con questa band rimarrà per me un punto di riferimento e motivo di ispirazione per iniziare questa incredibile nuova avventura musicale».