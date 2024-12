Liberoquotidiano.it - Per la Chiesa è nociva l'alleanza con i rossi: persecuzioni e censura arrivano dai compagni

È alle spalle da più di tre decenni la stagione dello scudo crociato, durante la quale Alcide De Gasperi affermò che la Democrazia Cristiana prendeva i voti a destra per portarli a sinistra. Sono fallite sia la “scelta religiosa” dell'Azione Cattolica che quella “socialista” delle Acli del 1969. Nemmeno il cattocomunismo ha portato i risultati sperati, che si volevano concretizzare nella cancellazione della dottrina sociale dellaa vantaggio dell'ideologia marxista. La vicenda dei cristiani italiani impegnati in politica ha un riflesso nell'elettorato statunitense cattolico che, benché tradizionalmente Democratico, dopo aver sperimentato negli ultimi quattro anni un cattolico abortista e favorevole all'immigrazione incontrollata come Joe Biden alla Casa Bianca, ha deciso a maggioranza di eleggere come presidente Donald Trump, secondo i dati emersi sui flussi di voto.