Pallamano Femminile / Publiesse Chiaravalle, arriva la capolista Trapani

La squadra di coach Romero, reduce da una vittoria nella scorsa giornata, affrontano le siciliane per uno scontro al vertice, 6 dicembre 2024 – Assalto alla vetta. Laè attesa da un vero e proprio big match. Domani sabato 7 dicembre, alle ore 21, laal PalaSport diper la quarta giornata di Serie A2, girone C. Entrambe le formazioni viaggiano a punteggio pieno, con una differenza: le biancoblu hanno già scontato il turno di riposo e registrano 4 punti; le siciliane hanno fatto tre su tre e guardano tutti dall’alto verso il basso.comanda la graduatoria a quota 6, lainsegue a braccetto con la Tushe Prato. Federica Aquili, fresca diciottenne, da 8 anni ae prodotto del florido vivaio biancoblu, presenta l’attesissimo appuntamento di domani: “Siamo reduci da una bellissima partita come quella sul campo del Mugello, abbiamo sbagliato qualcosina ma stiamo cercando di migliorare in tutto.