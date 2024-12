Laprimapagina.it - “Out of my mind” è il nuovo singolo di Odiraa & Christian Lisi

Dal 6 dicembre 2024 è in rotazione radiofonica “OUT OF MY”, ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 5 luglio 2024. “Out of My” è un brano potente che unisce sonorità urban e house per creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente. La traccia affronta il tema dell’autodeterminazione, raccontando un viaggio interiore di lotta e crescita personale. Attraverso ritmi incisivi e un’energia trascinante, il pezzo esplora emozioni forti e i conflitti che spesso emergono quando ci troviamo a confrontarci con le nostre paure, i nostri desideri e le aspettative che gli altri proiettano su di noi. Il cuore pulsante del brano è la ricerca di equilibrio tra mente e cuore, una battaglia tra razionalità e istinto. La narrazione si sviluppa in un crescendo emotivo, riflettendo quel momento cruciale in cui scegliamo di abbandonare tutto ciò che ci trattiene per abbracciare le nostre passioni più autentiche.