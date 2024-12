Ilgiorno.it - Nuvole e note a braccetto. La musica incontra i fumetti nel segno di Franco Fossati

Leggi su Ilgiorno.it

e fumetto sino in un’appassionante mostra al teatro Binario 7 di Monza. Da oggi fino al 26 gennaio sarà esposta ““, una rassegna d’autore dal gusto ricercato. A corredo, il 10 gennaio, è previsto alle 19 un incontro-spettacolo a tema, a ingresso libero, nella Sala Picasso. La mostra – a cura della Fondazione– presenta una sintesi del percorso che uniscee fumetto, con decine di cornici con dischi e “giornalini“, didascalie e pannelli in forex: si potranno ammirare i dischi dove artisti del fumetto hanno illustrato copertine in modo esemplare, come Andrea Pazienza, Hugo Pratt, Guido Crepax e la monzese Lola Airaghi (disegnatrice che ha illustrato storie su Fantozzi e per la Sergio Bonelli editore), le famose e rare images d’Epinal, stampe popolari a colori tra la seconda metà dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale, e le tavole originali realizzate per le rappresentazioni della Bandale Putiferio.