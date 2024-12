Ilrestodelcarlino.it - Lo chef stellato chiude: "Stress e pochi stimoli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una stella Michelin, l’amore per la cucina, la voglia di portare al tavolo piatti ricercati e prelibati. Eppure, se manca l’emozione di crearli, quei piatti, la magia si interrompe. E’ successo a Nikita Sergeev,Michelin dal 2021. Quando si perde quell’emozione, quando si spezza quel legame di condivisione è tempo di fermarsi. Nikita è nato in Russia ma vive a Porto San Giorgio, nelle Marche, da oltre vent’anni. Il primo ristorante lo ha aperto nel 2013 in centro. Al primo, dopo qualche anno, ha seguito un nuovo locale, caratterizzato dal vetro e dalla ricercatezza, sul lungomare. E così lì aveva trasferito l’Arcade. Da qualche tempo il ristorante ha chiuso, sulla porta il cartello ‘Vendesi’, chiuso anche Banco 12, l’altro locale che Nikita ha fatto nascere, con un progetto culinario diverso, di nuovo al centro del paese.