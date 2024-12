Top-games.it - Le 5 PEGGIORI armi di RESIDENT EVIL

Le 5che possiamo trovare in tutta la saga di. Abbiamo visto recentemente quali sono le miglioriche si possono trovare in un, ma sapete che ne esistono altrettante e sono davvero il peggio del peggio? Se vi trovate in un apocalisse zombie, di certo non vorrete ritrovarvi a difendervi con queste sottospecie di.Si dice spesso che la miglior difesa è l’attacco, ma in una situazione del genere, ed armati con una di queste cinque, la mossa migliore è quasi sicuramente quella di scappare a gambe levate. Ed in fretta anche.Posizione numero cinque tra le 5diper il LanciaMineD’accordo ora voi mi direte, che male c’è nell’usare un arma in grado di sparare mine che si attaccano al bersaglio e in più esplodono infliggendo danno ad area tutto intorno? Sono ottime per quando vogliamo liberare un area piena di nemici, e a volte possono pure utilizzare diversi tipi di proiettile, cambiando quindi il tipo di danno inflitto.