Ilgiorno.it - Lainate, al via la Mostra dei presepi nelle sale di Villa Litta

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 6 dicembre 2024 - Diciassettesima edizione per ladeinelladi. Organizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepe con il patrocinio del comune, quest'anno sarà dedicata in modo particolare aiinnevati e avrà come titolo "Ilo: luce e speranza nel bianco della neve". Sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle ore 15 e resterà aperta fino al 12 gennaio 2025. Si tratta di uno degli appuntamenti natalizi più attesi a, ma non solo. Ogni anno sono migliaia le persone da tutto l'hinterland che visitano la. Nel periodo di apertura è previsto un calendario di eventi collaterali alla, sabato 14 dicembre alle ore 21 si terrà un concerto Rock & Pop con Mister Sound Band. Domenica 15 dicembre alle ore 16 concerto dei Cori Out of time, Vocinsieme e La Piuma di Biella.