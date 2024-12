Lopinionista.it - Inaugurazione stagione opera e balletto, Ascani al Teatro alla Scala

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – La vice presidente della Camera dei Deputati, Anna(foto), sabato 7 dicembre sarà aldi Milano per l’dellad’2024-2025.L’delladelladi Milano, uno degli eventi culturali più importanti in Italia e nel mondo, si tiene tradizionalmente il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono della città. Questo appuntamento è un momento di grande rilievo per la musica lirica, attirando artisti di fama internazionale, personalità del mondo culturale, politico e dello spettacolo, e un pubblico raffinato.L’della2024-2025 sarà dedicata a La forza del destino di Giuseppe Verdi. L’, diretta da Riccardo Chailly, è presentata nella versione del 1869 con la regia di Leo Muscato, il quale ha ambientato ogni atto in periodi storici diversi, dal Settecento ai giorni nostri.