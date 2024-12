Quotidiano.net - Elezioni in Romania, perché quella della Corte Costituzionale è una sentenza storica (e un avvertimento per tutta l’Ue)

Roma, 6 dicembre 2024 –rumena è una, destinata a suscitare non poche polemiche e molte, doverose riflessioni. Per la prima volta, sul territorio europeo, ma non solo, si mette in dubbio la volontà popolare,si teme che questa possa essere stata viziata dalla guerra non lineare e dalla disinformazione russa. L’Altadi Bucharest non ha certo preso questa decisione alla leggera. Nei giorni scorsi erano emersi documenti che hanno dimostrato come l’imprenditore Bogdan Peschir, molto attivo sui social, in particolare su Tik Tok, aveva pagato numerosi influencer,sostenessero la campagna elettorale del candidato filorusso, Calin Georgescu, vero exploit del primo turno e che da quasi perfetto sconosciutopolitica rumena era arrivato a ottenere il 22% dei voti.