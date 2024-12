Ilrestodelcarlino.it - Due locali chiusi in centro a Bologna: ecco perché

, 6 dicembre 2024 – Blitz in: duee maxi multa. I carabinieri hanno intensificato i controlli nelstorico. In un primo intervento, i militari hanno riscontrato gravi carenze in materia di sicurezza e salute nei lavoratori all'interno di un'attività di ristorazione. L'assenza del Documento di valutazione dei rischi ha portato alla sospensione dell'attività e all'imposizione di una multa di oltre 11mila euro. In un secondo caso, un locale pubblico è stato chiuso per cinque giorni in seguito a un'indagine che ha evidenziato come fosse diventato un ritrovo di pregiudicati dediti al consumo e allo spaccio di droga. Le operazioni, condotte dai carabinieri della Compagniae supportate dai reparti speciali Nas e Nil, dimostrano il costante impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e la legalità nel territorio.