Domenica 8 dicembre al Parco Aldo Moro l'iniziativa "Adotta un albero del parco e addobbalo!"

Bergamo. La Rete di Quartiere di Villaggio Sposi ha organizzato per, dalle 14.30 alle 16, alin via Promessi Sposi 7,undel!” che si rivolge a gruppi, famiglie, condomini, associazioni, amici, squadre, e a tutti coloro che vogliono addobbare undi Natale.Ogni gruppo addobberà undelcosì da creare un vero e proprio bosco di Natale, organizzandosi in autonomia al recupero (o costruzione) di addobbi natalizi escludendo le luminarie.A seguire, passeggiata alla scoperta delcon l’assessora al Verde Oriana Ruzzini che racconterà i recenti interventi realizzati e una merenda offerta dagli organizzatori.si terrà anche in caso di maltempo.