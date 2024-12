Quotidiano.net - Decolla la 50/a stagione di Dolomiti Superski

La2024-25, quella che scandisce il mezzo secolo di vita di, è partita in tutte le 12 zone sciistiche delle, che al più tardi per sabato 7 dicembre, puntuali per l'Immacolata, saranno aperte con numerosi impianti e piste a disposizione del pubblico. "Siamo partiti molto bene nelle prime valli aperte il 30 novembre scorso, con 40.000 primi ingressi e quasi mezzo milione di passaggi nelle prime due giornate di. Ora, anche grazie alla nevicata dei giorni scorsi, lesi presentano dal loro lato più bello e possiamo partire con una notevole offerta per la nostra 50/a", commenta Andy Varallo, presidente di. Aperta dal 5 dicembre anche la Sellaronda, uno dei giri sciistici più noti a livello mondiale, che è disponibile in entrambi i sensi di marcia, mentre l'altro grande skitour delle, il Giro della Grande Guerra, verrà aperto tradizionalmente dopo Natale.