Ilgiorno.it - “Data center“ sull’ex Cise. CyrusOne sceglie Segrate

Il colosso americanoconferma l’ingresso nel mercato italiano col suo primo ““ nel Milanese, il Mil1. L’annuncio fa seguito all’acquisizione di un’area di 7,5 ettari, l’exdi, dove, appunto, sorgerà la nuova struttura per la gestione dei flussi informatici. Il contesto è considerato strategico perché l’Est Milanese si configura come una cerniera tra l’Italia, il resto d’Europa e il bacino del Mediterraneo. Il Mil1 fornirà inizialmente 27 megawatt d’information technology su una superficie di 9mila metri quadrati dedicata agli spazi tecnici, all’interno di un unico edificio sviluppato su tre piani. La costruzione delsarà completata in tre fasi, coi primi 9 megawatt operativi entro il terzo trimestre del 2027. "Si tratta di un progetto notevole pera livello mondiale – osserva Matt Pullen, vicepresidente esecutivo e direttore generale diper l’Europa –.