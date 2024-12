Ilfattoquotidiano.it - Crisi dell’auto, Trasnova lascia a casa 97 lavoratori dopo lo stop delle commesse di Stellantis

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La, azienda di logistica, ha annunciato il licenziamento collettivo di 97impiegati negli stabilimentidi Pomigliano d’Arco, Mirafiori, Piedimonte San Germano e Melfi. La decisione a causa della “volontà didi cessare tutti i contratti in essere” dal 31 dicembre. La comunicazione è stata inviata ai sindacati di categoria. Dei 97 esuberi, 54 sono impegnati nel solo stabilimentodi Pomigliano d’Arco, dove da giorni istanno bloccando gli ingressi merci della fabbrica, provocando, di fatto, il fermoproduzioni.“Quella diè solo unatante aziende della filiera della componentistica che rischiano di chiudere se il governo non interviene in maniera decisa: intervenga e imponga adi rivedere le proprie strategie per l’Italia”, afferma la Fiom-Cgil ribadendo “la richiesta alla presidente del Consiglio di convocare a palazzo Chigi il presidente di”.