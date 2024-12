Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Lazio-Napoli 3-1: la tripletta di Noslin vale i quarti

Roma, 5 dicembre 2024 – Il primo atto trapremia la prima, che stacca il pass per idi finale digrazie a una strepitosadi, regalandosi ora una tra Inter e Udinese. E dire che la serata per i biancocelesti si era aperta con un brutto presagio: Pedro guadagna un rigore che Zaccagni calcia così così, facilitando la bella respinta di Caprile, che aveva generato il fallo. I padroni di casa non si scompongono e trovano il primo vantaggio a firma: vantaggio effimero, perché la bestia nera Simeone subito impatta, illudendo Conte che il suo-B possa giocarsi al meglio gli ottavi di finale. Non andrà proprio così: tra un attacco sterile, un centrocampo inesistente e una difesa disastrosa in particolare nella figura di Marin, gli azzurri cadono ancora sotto i colpi diprima di lanciare gli assalti finali ora che in campo ci sono i titolari.