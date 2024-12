Gqitalia.it - Ci siamo preparati con Alessandro Cattelan e Audemars Piguet per il party dei GQ Men of the Year

Nonostante la pigrizia che alle volte lo attanaglia,è uno che fuori casa si diverte. E su questo non avevamo dubbi. Tra gli ospiti della serata dei GQ Men of the, lo abbiamo incontrato una manciata di ore prima delmentre si preparava alla serata. «Non dedico molta attenzione alla cura del trucco», ci ha rivelato, «mi piace essere così come sono, forse solo ai capelli sono più attento». Più maniacale invece per quanto riguarda la fase della vestizione, dove ogni capo segue un ordine ben preciso «prima i pantaloni, poi la camicia, la giacca e in ultimo le scarpe». Il dettaglio di stile? «L’orologio», confessa il conduttore «è il tocco finale, è quello che eleva l'outfit». E che scandisce i tempi, che per uno che fa il suo lavoro è fondamentale, come ha raccontato a GQ nel video Behind the Style.