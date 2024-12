Dilei.it - Chi è Mimì Caruso, la vincitrice X Factor 2024

Leggi su Dilei.it

Giovanissima, sorridente, e con un talento che ha saputo incantare fin dalla sua prima apparizione sul palco di X. Con la sua voce potente e la volontà di mettersi in gioco,è apparsa fin da subito una delle voci più promettenti del programma, regalando puntata dopo puntata grandi emozioni che, alla fine, le sono valse il titolo didi X. Scopriamo qualcosa in più su di lei e ripercorriamo il percorso all’interno del talent.Chi è, ladi “X”Con un nome e un cognome così importanti,sembra proprio che fosse destinata a prendere parte al mondo della musica. Classe 2007, la giovane 17enne originaria di Mali e cresciuta nel piccolo comune di Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza, ha sempre avuto le idee chiarissime su quello che avrebbe voluto diventare.