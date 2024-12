Gqitalia.it - Chi è l'autrice che nel 2024 ha vinto dal festival di Sanremo a X Factor lavorando a La noia e Dove si va

C’è un filo, anzi una penna intima e profonda, che collega Ladi Angelina Mango, vincitrice a, esi va, la canzone con cui la 17enne Mimì Caruso ha trionfato a X. È rappresentato da Madame che si fa amare e apprezzare non solo con le sfumature vocali ma anche come intuitiva scrittrice. La cante rapper vicentina ha firmato il brano di Mimì, prodotto da Gianmarco Manilardi, e sostenuto da Manuel Agnelli nello show musicale.“La sera in piazza Grande, mi hai visto da distante”, basta ascoltare le prime parole del testo disi va, animate da un sincero spirito soul, e già sai di entrare nel racconto di un incontro, prima sequenza di una sceneggiatura che non porterà al classico finale sdolcinato. Come spesso abbiamo sentito nelle narrazioni di Madame, voce e penna di personaggi outsider, sulle orme di De Andrè, un po’ fuori dagli schemi, donne che non temono di esprimersi in tutta la loro complessità.