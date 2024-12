Sport.quotidiano.net - Bellini Giacomo Bacchereto. Vince e mantiene la vetta

Il campionato di calcio a 11 targato Uisp Prato sta entrando nel vivo e sta diventando sempre più avnte. Una rete di Marco Miranda al 72’ regala auna nuova vittoria che conferma la sua prima posizione in classifica. A farne le spese è l’Fc Tavola, che perde 1-0 il match sul campo di Poggio alla Malva. Battuta d’arresto inattesa, invece, per il Phoenix 2012, che perde 3-2 in casa contro lo Sporting Prato City. A segno Mannucci e Acciaioli per i padroni di casa, Carrubba e Pellegrini per gli ospiti. Ago della bilancia, l’autogol a favore dello ‘Sporting’ arrivato in apertura di primo tempo. I Kickers Narnali vincono 3-1 il confronto con l’Olimpia Prato grazie alle reti di Sciannamè, Guarnieri e Salvatore. Il gol della bandiera per l’Olimpia Prato, invece, è stato siglato da Salatino.