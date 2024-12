Isaechia.it - Amici 24, allievo eliminato nella registrazione di oggi: la fidanzata sbrocca sui social

Leggi su Isaechia.it

Ladi uno degli allievi di, che è statodurante ladi, ha pubblicato poco fa un post al vetriolo sui.L’è Diego Lazzari, cantante e content creator. Classe 2000, è noto per la sua popolarità sui, con oltre 900mila follower su Instagram e 2.2 milioni su TikTok. Accanto al suo talento musicale, Diego è anche al centro dell’attenzione per la sua vita sentimentale: è felicemente fidanzato con la tiktoker Camilla De Pandis, soprannominata “Camillina“.Camilla De Pandis è una giovane content creator di Milano, nata nel 2005. Seguita da 1.2 milioni di follower su TikTok, condivide contenuti che spaziano dalla quotidianità ai momenti con Diego. Ha vissuto per un periodo in Florida, dove ha studiato e documentato la sua cerimonia di diploma.