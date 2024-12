Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-12-2024 ore 19:10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio Omicidio a Manhattan il 4 dicembre nel cuore di New York le prime ore del mattino il figlio del costo assicurativo sanitario United Soccer il cinquantenne Brian Thompson è stato colpito a morte petto mentre si dirigeva piedi all’hotel che il Don per partecipare a una conferenza della società e caccia all’Uomo a New York killer che indossava una giacca color crema una mascherina nera e uno zaino grigio il secondo le prime ricostruzioni lo stava aspettando poi è fuggita Ornato perplesso sulla Avenue ipotesi quella di un agguato ma non è ancora chiaro il movente il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron premiato le dimissioni del Governo guidato da Michelle arnieri il primo ministro ha presentato oggi le dimissioni del Governo il Presidente della Repubblica che ne ha preso atto così ed è dichiarato l’Elisa non comunicato mi serve a niente garantisci insieme ai membri del governo la gestione degli affari correnti fino alla nomina di un nuovo governo prosegue il comunicato questa sera il presidente Macron dovrebbe parlare la nazione In diretta TV il segretario generale dell’ONU Antonio guterres denuncia l’evoluzione grave drammatica della situazione in Siria Dov’è il conflitto si è intensificato a causa di un’offensiva dei ribelli dei suddetti che so dire sarebbe la conseguenza di anni di fallimento cronico collettivo Dopo 12 anni di conflitto e tempo che tutte le parti si impegnano con James Patterson inviato speciale per la Tilia per parlare finalmente di un nuovo approccio inclusivo e globale per risolvere le crisi ha detto poter rivolgendo una diretta un dialogo serio un vero processo politico secondo numero uno del Palazzo di Vetro migliaia di Civili Sono in pericolo in una regione già in fiamme in questo contesto ancora una volta esorto tutti gli attori che hanno un’influenza a far parte per porre fine alle lunghe sofferenze del popolo siriano una diciannovenne nato in Kenya è residente nel Milanese è stata fermata con l’accusa di annullamento con finalità di terrorismo internazionale mentre il 5G 30 novembre si stava per imbarcare dall’aeroporto di Orio al Serio in provincia di Bergamo per la Turchia per poi raggiungere la tv e andare a combattere nello scenario di guerra in corso per l’isis dopo un processo di radicalizzazione mi fermo è stato effettuato nell’inchiesta condotta dalla Digos e coordinata dal PM di Milano Francesca gruppi e dal Procuratore Marcello Viola è stato convalidato ieri con la custodia cautelare in carcere dal gip Luca Coppa Italia questa sera alle 21 lazio-napoli chiude il programma della prima settimana di Sfide Fiorentina eliminate rigori Empoli quarta insieme al Milan Sassuolo e Bologna a 40 al mondo a vedere cosa succede per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona serata e buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa