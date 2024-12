Ilveggente.it - Squalifica Sinner, notizie terribile: mazzata appena arrivata

Leggi su Ilveggente.it

, una notizia clamorosa non lascia dormire sonni tranquilli al tennista azzurro. La. Non c’è niente da fare Tutti in attesa e col fiato sospeso. Tutti alla ricerca diche non arrivano. E quindi fino a quando il Tas di Losanna non deciderà sul ricorso che la Wada ha presentato dopo l’assoluzione di, quello che i tifosi possono fare è aspettare e cercare di raccogliere i pareri di chi, di queste cose, ne capisce.(Lapresse) – Ilveggente.itE l’ultimo che ha parlato di quello che potrebbe succedere ha dato una vera e propriaa tutti. A prendere la parola, infatti, è stato Tim Fuller, avvocato australiano, tra i massimi esperti al mondo in giustizia sportiva. Le sue parole hanno lasciato un segno clamoroso e aprono ad uno scenario che nessuno, prima d’ora, voleva e poteva immaginare.