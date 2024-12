Ilrestodelcarlino.it - Sguardi dalla collezione Ghigi-Pagnani

Il Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy a Ravenna, ospita domani (inaugurazione alle ore 18) al 26 gennaio 2025, la mostra ‘ 1955-1965. Il Mondo Nuovo a Ravenna.d’Arte’. Curata da Paolo Trioschi, la mostra espone le opere appartenenti a due collezionisti di notevole valore ed impegno, il mecenate Robertoe la moglie Raffaellache furono legati in amicizia con importanti artisti come Mattia Moreni, Georges Mathieu, Emilio Vedova, di cuiacquistò varie opere ed ospitò per lunghi periodi nella villa che divenne luogo d’incontro e di creazione per artisti ma anche per critici come avvenne con Francesco Arcangeli e Alberto Martini. Quella difu una rara ma illuminata esperienza culturale in tempi difficili perchè si era appena uscitiguerra e le opere d’arte contemporanea erano poco conosciute.