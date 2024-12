Nerdpool.it - Secret Level – La recensione dei primi tre episodi della rivoluzionaria (ma non troppo) serie di Tim Miller

Sin dall’annuncio,ha incuriosito milioni di fan di tutto il mondo per diversi motivi. Primo, sarebbe stata unaantologica animata per Prime Video. Il secondo è dovuto al fatto che avrebbe trattato diverse IP di alcuni tra i videogames più famosi in circolazione, da Pac-Man a Dungeons & Dragons. Il terzo (e ultimo) motivo? Sin dall’inizio, laè stata fortemente voluta da Tim. Il regista di Deadpool (2016) e Terminator: Dark Fate (2019) negli ultimi anni si è fatto un nome importante in ambito cinematografico, principalmente per aver portato in vita il Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds nel 2016 e per aver creato unaantologica che ha rivoluzionato il mondotelevisione: Love, Death & Robots. Ladi Netflix, alla sua uscita nel 2019, aveva spiazzato gli spettatori di tutto il mondo andando a proporre, per la prima volta in versione animata, cortometraggi profondi e originali che approfondivano visioni su futuri e mondi distopici.