Ilfoglio.it - “Se si votasse oggi andremmo da soli. Non siamo di sinistra”. Le parole di Conte

Leggi su Ilfoglio.it

“Il mito di Grillo si è consumato”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, in una intervista a la Stampa, alle porte della seconda tornata di votazioni nell'assemblea degli iscritti. Pochi giorni fa il comico genovese e fondatore del M5s aveva pubblicato un video in cui, guidando un carro funebre, annunciava la completa scomparsa dei valori originari del Movimento, di cui lui risulta ancora garante. “Sicuramente non è una bega personale tra lui e me, come un po' distortamente alcuni la rappresentano” spiega, secondo cui “la questione è politica. Ed è semplice: da un lato c'è il passato e dall'altro c'è il futuro”. Quel progetto originario del Movimento, richiamato polemicamente dal comico nel suo video, “non c'è più da tempo, ci dobbiamo dire la verità con grande onestà intellettuale”.