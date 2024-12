Sport.quotidiano.net - Perugia, adesso tre partite-verità. Si decidono classifica e mercato

Diciassettedi campionato, 19 punti raccolti: bottino magro per il Grifo in questa stagione che sta arrivando al giro di boa. Nelle casse biancorosse ci sono spiccioli, ilha conquistato 4 vittorie (solo cinque squadre hanno vinto meno dei biancorossi), 7 pareggi (record del girone insieme al Sestri Levante) e ben 6 sconfitte. E se i gol fatti (21) rappresentano un buon dato che proietta ilal sesto posto dellasulla reti all’attivo, male per quanto riguarda la casella gol-subiti (22): decisamente troppi, visto che, peggio della formazione di Zauli, hanno fatto soltanto Pontedera (25), Milan Futuro (25), Spal (27), Lucchese (29) e Legnago (38). Eche si fa? Ilva a caccia di risultati nelle tre gare che restano da giocare prima della sosta natalizia, per lama anche per la società che dovrà avere un’idea di quello che sarà ildi gennaio.