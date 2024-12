Iodonna.it - Pantone ha decretato il colore 2025, il Mocha Mousse. Il castano che tutte stavamo aspettando. Ma anche di lip gloss, versatile e goloso

Il momento è arrivato:ha annunciato ilsimbolo del. Sarà il, un marrone caldo e avvolgente, a metà strada tra il cacao e il caffè. Una tonalità golosa e piena,nel beauty, in particolare sui capelli, se immaginato comeintenso, elegante e sensuale. La zucca, alleata di bellezza fai-da-te. Come utilizzarla per la cura di pelle e capelli X Leggi› Ildell’inverno 2024? Il “Cold brew brown”, freddo e lusssuoso, arriva il