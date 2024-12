Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 5 dicembre 2024: Toro, siate pacifici

L’diperArieteLe stelle di questo giovedì supportano chi si sta impegnando nel lavoro; piccole difficoltà potrebbero mettervi alla prova, ma la determinazione del momento sarà fondamentale. Nuove relazioni in vista grazie alla Luna che rende preziose le emozioni d’amore.Marte in posizione contraria potrebbe alimentare qualche turbolenza;e affidatevi al dialogo in caso di incomprensioni, sia sul lavoro che in amore.GemelliAnsia e irrequietezza accompagnano le prossime ore; è il momento di dedicarsi a relax e svago per acquisire la giusta leggerezza nell’affrontare il periodo imminente.CancroIl periodo è propizio per chi sta progettando grandi cambiamenti nel lavoro. In amore, attenzione a piccoli screzi, ma nulla di preoccupante.