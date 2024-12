Mistermovie.it - Mister Movie | Paapa Essiedu sarà Severus Piton nella serie TV di Harry Potter?

Fonti confermate da Variety riportano che l'attore è stato preso in considerazione per il ruolo nella serie TV in sviluppo per HBO. Tuttavia, al momento, non è stato raggiunto alcun accordo ufficiale. Un Severus Piton tutto nuovo per una nuova generazione Se confermato, Paapa Essiedu avrebbe l'opportunità di reimmaginare il personaggio, originariamente interpretato dal compianto Alan Rickman nei film della saga. Severus Piton è uno dei personaggi più complessi e amati di Harry Potter, conosciuto per il suo ruolo di professore di pozioni, capo della Casa di Serpeverde e il suo passato travagliato.