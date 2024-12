Rompipallone.it - Milan, addio Tomori: scelto già il sostituto

Ultimo aggiornamento 5 Dicembre 2024 15:25 di Giancarlo SpinazzolaLe strade trae ilsono pronte a separarsi: svelato il nome in cima alla lista di Moncada per sostituire il centrale inglese.Continua l’ottimo periodo di forma per il. Dopo quelle contro Slovan Bratislava ed Empoli, terza vittoria consecutiva per la squadra di Paulo Fonseca. I rossoneri passeggiano sul Sassuolo di Fabio Grosso e accedono ai quarti di finale di Coppa Italia, dimostrando di aver finalmente trovato quella continuità mancata in questa prima parte di stagione. Un punto di partenza da cui continuare la rincorsa in campionato ed il cammino in Champions League, con l’obiettivo di accedere direttamente agli ottavi di finale della competizione senza passare dai play-off.In vista delle prossime partite, però, il tecnico portoghese dovrà continuare a lavorare sulla fase difensiva.