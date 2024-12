Ilgiorno.it - Maxi operazione contro la 'ndrangheta a Brescia, arrestata anche una suora: “Era al servizio dei clan”

Leggi su Ilgiorno.it

, 5 dicembre 2024 – Ci sonol'ex consigliere comunale diin quota Fratelli d'Italia Giovanni Acri, finito ai domiciliari, e una religiosa, suor Anna Donelli, ritenuta “a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere”, tra i 25 arrestati nell'inchiesta della procura diun presunto gruppo criminale legato alla '. Ai domiciliariMauro Galeazzi, ex esponente della Lega nel Comune di Castel Mella, nelno, arrestato in passato per tangenti e poi a scarcerato e assolto. Gli investigatori hanno altresì contestato il reato di scambio elettorale politico mafioso. Estorsioni, usura e voto di scambio: sgominato gruppo ‘ndranghetista Contestualmente, i militari del comando provinciale dei carabinieri distanno eseguendo un'ulteriore ordinanza cautelare, emessa nell’ambito della stessa inchiesta, che andrebbe colpire altri promotori e partecipi dello stesso gruppo, per una serie di ipotesi di reato simile, in questo caso aggravati dal metodo mafioso.