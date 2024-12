Ilnapolista.it - L’avvocato Malinconico cerca il suo posto nel mondo

il suonelSeconda stagione per “Vincenzo”, avvocato d’insuccesso, – quattro episodi in prima serata su Rai Uno, dal 1° dicembre – con il salernitano paietta Vincenzo(Massimiliano Gallo) che dopo essere stato lasciato dalla compagna, la rampante collega Alessandra Persiano (Denise Capezza), ritorna a navigare nel suo confuso microcosmo familiare e professionale. La figlia Alagia (Chiara Celotto) sta per dargli un nipote e l’ex moglie, la psicologa, Nives (Teresa Saponangelo) è presa negli ingranaggi frenetici di una donna matura che aspira a ritornare con il coniuge, ma si diverte uscendo con il giovane l’istruttore di padel. In tutto questo bailamme stretto tra l’autocommiserazione e la mancanza di illusioni, il nuovo associato dello studio Bilancia, diviene meno triste seguendo professionalmente il caso di Venere D’Asporto (Carolina Rapillo), una prostituta sotto ricatto.