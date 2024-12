Iodonna.it - Influenza a cascata in famiglia: è possibile rafforzare il sistema immunitario?

Nelle prossime settimane, complice l’arrivo dell’inverno, come ogni anno i casi distagionale inizieranno ad intensificarsi. Per scongiurare la malattia molte persone credono sia utileil proprioe quello dei propri cari attraverso l’assunzione di prodotti che promettono di farlo. Ma nella realtà dei fatti, la risorsa più efficace per proteggerci dalle infezioni e potenziare dunque il-sia nei bambini che negli adulti- è la vaccinazione., dagli esperti il decalogo per difendere anziani e fragili X Il vaccino antle, somministrato annualmente, non solo protegge dal virusle ma migliora la risposta immunitaria complessiva riducendo anche il rischio di complicazioni e di trasmissione del virus agli altri, in particolare alle persone più fragili.