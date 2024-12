Lanazione.it - In Valdarno l’incontro aperto alla cittadinanza per promuovere la comunicazione non violenta nella coppia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 dicembre 2024 – Imparare a gestire i conflittiunanon. Saranno questi gli argomenti al centro di un incontroin programma lunedì 9 dicembre all’auditorium dell’ospedale Santa MariaGruccia. L’evento è organizzato dall’Unità funzionale attività consultorialiin collaborazione con l’Unità funzionale assistenza sociale, SerDe Sportello d’ascolto per uomini maltrattanti (Sam) di Coeso.si svolgerà a partire dalle 15.00 e sarà tenuto dresponsabile Ostetrica dell’Unità funzionale attività consultoriali della zona distretto del, Stefania Mugnai, dallo psicologo Marco Cinci e dall'assistente sociale Emanuela Palazzi, entrambi del Sam.è rivolto, in particolare, alle coppie che sono in procinto di diventare genitori o che lo sono già da qualche mese: «Questo evento nasce dvolontà diun sano approccio relazionale durante la prima, delicata fase della genitorialità – sottolinea la dott.