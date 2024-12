Thesocialpost.it - Il Decreto Fiscale ora è legge. Dal Bonus Natale al concordato, ecco tutte le misure approvate

Leggi su Thesocialpost.it

Ilè ufficialmente. Con 151 voti favorevoli, 111 contrari e 4 astenuti, la Camera ha approvato il provvedimento che accompagna ladi bilancio. Trafiscali,e incentivi, il testo è stato anche un banco di prova per i rapporti interni alla maggioranza, segnati da frizioni e colpi di scena. Un esempio su tutti: il voto al Senato in cui Forza Italia ha bloccato, insieme alle opposizioni, la proroga del taglio del canone Rai in bolletta, causando imbarazzo tra gli alleati di governo.Ilesteso a 4,5 milioni di lavoratoriTra lepiù discusse, spicca il: un’indennità una tantum da 100 euro che sarà erogata con le tredicesime a 4,5 milioni di lavoratori dipendenti. L’accesso è riservato a chi ha un reddito annuo fino a 28.