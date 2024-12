Lanazione.it - I Looney Tunes tornano sulle borse di Braccialini

Arezzo, 5 dicembre 2024 – Idi. L’iconico brand toscano di pelletteria ha rinnovato la storica collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, con cui ha chiuso un accordo di licenza per riproporre gli amati personaggiproprie creazioni, con una partnership che crea un ideale ponte tra il mondo dei cartoon e quello della moda. L’accordo, della durata biennale, è diventato operativo dall’inizio del mese di dicembre quando le prime collezioni ispirate, tra gli altri, a Bugs Bunny, Lola Bunny, Silvestro e Titti sono state rese disponibili nei punti vendita fisici e digitali di. Questa sinergia rappresenta un atteso ritorno al passato per l’azienda che, già agli inizi degli anni 2000, aveva abbinato il proprio nome a quello dei, riscuotendo un grande successo sia in Italia che a livello internazionale.