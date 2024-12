Guai in vista per Er Brasiliano arrestato per violenza sulla fidanzata Avrebbe inviato alla nonna della ragazza un video con un suo rapporto sessuale

Leggi su Dayitalianews.com

Erè un personaggio molto noto al popolo social, ma anche alle forze dell’ordine a causa delle sue continue intemperanze. L’influencer, alias Massimiliano Minnocci, lo scorso luglio mentre si trovava in vacanza a Riccione fu coinvolto in una furibonda lite con la, che richiese l’intervento delle forze dell’ordine.Questa volta, come riporta Il Messaggero, Erè in stato di arresto per aver provocato la frattura scomposta del braccio destrosuacon l’accusa di lesioni personali gravi. La compagnaricevuto 30 giorni di prognosi e, supportata dai genitori e d, ha deciso di sporgere denuncia contro di lui. Il gip, secondo Il Messaggero, ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere motivandola con l’oggettiva gravità del fatto e un elevato rischio di recidiva specifica.