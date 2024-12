Liberoquotidiano.it - Giovanni Giudice, Gpool: “Una piscina per la propria casa. Relax, confort e investimento”

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - L'azienda Salentina è oggi punto di riferimento in un settore in costante crescita: “I prezzi e i metodi di lavorazione rendono oggi lanon più un lusso. Fondamentale, però, affidarsi a progettisti e aziende che lavorino in sinergia”Specchia (LE), 5/12/2024 - Unaconè il sogno di tanti. Un sogno che, oltre a concedere, garantisce alle abitazioni pregio e valore. Per questo, spiega l'Amministratore di, in alcuni casi si può parlare di un vero e proprio:«Unmolto più abbordabile rispetto al passato, quando laera considerata un lusso. Oggi i prezzi e i metodi di lavorazione permettono a sempre più persone di realizzare questo spazio esclusivo da condividere con amici e famiglia».Ma se da un lato può dirsi unalla portata di tanti, quello dellaresta unche richiede scelte oculate.