Ferrara Città Cardioprotetta: attivati altri 9 defibrillatori. Quanti in tutto e dove sono

, 5 dicembre 2024 – Crescono sul territorio gli apparecchi ‘salvavita’. Si tratta del progetto ‘’, nato dall'accordo istituzionale siglato lo scorso gennaio tra amministrazione comunale e Ausl di, in un’ottica di tutela della salute pubblica, la finalità è quello di creare la rete disul territorio urbano e del forese. Dopo l'iniziale donazione di 6da parte dei Rotary ClubEst, il progetto ha registrato la generosità di 14 diversi donatori, permettendo di raggiungere 26 Dae già donati da diverse realtà cittadine. Salvato sul campo dopo il malore. Premiati i compagni e l’infermiera I primi duegià operativi nelle zone di Via Kennedy e San Martino da maggio scorso, mentre a partire da ieri, ulteriori nove dispositiviin funzione in posizioni strategiche come il Parco Urbano, piazza Gobetti e lungo le Mura cittadine.