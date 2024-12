Oasport.it - Eurolega, la prima Virtus Bologna post Banchi affronta la Stella Rossa dell’ex Teodosic, con Ivanovic in agguato

Non c’è tempo di respirare per la, ma il momento è delicatissimo. L’undicesima sconfitta stagionale incontro l’Alba Berlino, che condanna Belinelli e compagni all’ultimoo, ha portato ad uno scossone bello pesante, con Lucache ha deciso di dimettersi rimettendo il proprio mandato nelle mani della dirigenza. Il tutto a due giorni da un ulteriore match continentale con la, poiché il calendario ha una quantità di crudeltà non indifferente.Il pensiero della societàsina al momento è tutto concentrato al di fuori del campo. Al momento il nome più caldo come successore diè quello di Dusko: il montenegrino tornerebbe in sella dopo l’addio al Saski Baskonia della scorsa estate e porterebbe un po’ di aggressività in una squadra che appare con talento, ma poco cattiva nel chiudere le partite.